وداعاً للكابلات.. تقنية شحن لاسلكي ثورية للسيارات الكهربائية

في خطوة تُعد سابقة في عالم السيارات الكهربائية، كشفت شركة بورشه الألمانية خلال معرض IAA Mobility عن نظام شحن لاسلكي جديد يَعِد بإحداث ثورة في الطريقة التي تُزوَّد بها المركبات الكهربائية بالطاقة، من خلال إلغاء الحاجة إلى الكابلات والمقابس بشكل كامل.

التقنية المبتكرة ستُطرح لأول مرة مع سيارة كاين الكهربائية المنتظر تدشينها خلال هذا العام، قبل أن تُطرح تدريجيا في أسواق أوروبا عام 2026، مع خطة للتوسع إلى أسواق عالمية لاحقا. وبهذا، تؤكد بورشه التزامها بتعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية وتقديم حلول أكثر سهولة وفعالية للمستخدمين.

النظام الجديد يعتمد على وحدة استقبال للشحن اللاسلكي مثبتة أسفل السيارة، ولوحة قاعدة بقدرة 11 كيلوواط يتم تركيبها عادة في مرآب المنزل. اللوحة لا تحتاج إلى تجهيزات إضافية سوى توصيلها بمصدر كهرباء، كما جُهّزت بحساسات أمان متطورة تشمل مستشعر حركة وكاشفا للأجسام الغريبة، بما يضمن عدم تعريض الأشخاص أو الحيوانات أو الأغراض الموضوعة فوقها لأي مخاطر، وفقا لموقع sustainability-times.

آلية الشحن صُممت لتكون سلسة قدر الإمكان. فبمجرد ركن السيارة فوق اللوحة، يساعد نظام الكاميرات المحيطية المدمج السائق على الاصطفاف بدقة، ثم تنخفض السيارة تلقائيا إلى المسافة المثالية لبدء الشحن، والتي تبلغ نحو 15 سنتيمترا. بعد ذلك يبدأ النظام في العمل أوتوماتيكيا دون أي تدخل من السائق.

ولتوفير تجربة أكثر ذكاءً، يمكن متابعة عملية الشحن والتحكم فيها عبر تطبيق My Porsche على الهاتف، الذي يتيح أيضا تهيئة السيارة مسبقا مثل أنظمة الشحن السلكية التقليدية. هذا الدمج بين التقنية والسهولة يعكس سعي بورشه إلى وضع معايير جديدة في قطاع التنقل الكهربائي.

ويرى خبراء الصناعة أن إدخال هذه التقنية من قِبل بورشه قد يُحدث تأثيرا واسعا في سوق السيارات الكهربائية، حيث يُتوقع أن يدفع المنافسين إلى تبنّي حلول مماثلة، وأن يسهم في تطوير بنية تحتية مستقبلية تدعم الشحن اللاسلكي على نطاق أوسع.

وبحسب محللين، فإن الانتقال إلى أنظمة شحن لاسلكية لا يعزز تجربة المستخدم فحسب، بل قد يشكل نقطة تحول في توقعات المستهلكين تجاه الراحة والمرونة في امتلاك وتشغيل السيارات الكهربائية.

خطوة بورشه الأخيرة تفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية استجابة شركات السيارات الأخرى، وما إذا كان العقد المقبل سيشهد تحوّل الشحن اللاسلكي من تكنولوجيا تجريبية إلى معيار أساسي في عالم التنقل الكهربائي.