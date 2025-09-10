شركات طيران هندية تعلق الرحلات إلى العاصمة النيبالية بسبب الاضطراب السياسي





وسط تصاعد الاضطراب السياسي في نيبال، علقت شركات طيران هندية الرحلات من وإلى كاتماندو.

وأعلن طيران إنديجو في مذكرة سفر تعليق كل الرحلات حتى السادسة مساء اليوم الأربعاء، بحسب موقع صحيفة تايمز أوف إنديا.

وتأتي المذكرة بعد تمديد غلق مطار تريبوفان الدولي في العاصمة النيبالية كاتماندو لدواعي أمنية. وبحسب وكالة أنباء خبرهب النيبالية فأن المطار سوف يظل مغلقا حتى السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت شركة الطيران للمسافرين أن فرقها تنسق عن كثب مع السلطات ومستعدة لاستئناف الرحلات بمجرد الحصول على الإذن.

كما أعلنت شركة الطيران الهندية سبايس جيت إلغاء رحلاتها من وإلى كاتماندو اليوم الأربعاء، بسبب الوضع الراهن.

ويأتي التعليق وسط اضطرابات سياسية في نيبال حيث تصاعدت المظاهرات المناهضة للفساد في كاتماندو مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي.

واقتحم المتظاهرون منازل العديد من القادة وأضرموا النيران في المقرات الخاصة بما في ذلك منزل أولي ووزير الاتصالات بريتفي سوبا جورونج.