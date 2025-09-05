رقم قياسي على المحك.. إيرباص تواجه أقوى اختبار هذا العام

من المقرر أن تقوم شركة الصناعات الجوية الأوروبية العملاقة (أيرباص) بتسليم ما يقرب من مئة طائرة شهريا للعملاء خلال الفترة المتبقية من 2025 -وهو معدل أكبر من أي وقت مضى خلال العام- وذلك حال أرادت الشركة تحقيق هدفها الطموح الخاص بعمليات التسليم.

وقالت إيرباص، اليوم الجمعة، إنها سلمت 61 طائرة في أغسطس، ليصل العدد حتى اليوم إلى 434 طائرة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وهذا أقل من العدد الذي تحقق في يوليو البالغ 67 وحدة وأقل من الذروة التي بلغت 71 وحدة في مارس.

وأكدت إيرباص على هدفها المتمثل في تسليم نحو 829 طائرة في 2025، رغم أن الرئيس التنفيذي جيوم فوري أقر في يونيو، أن التقلب العالمي والقيود المفروضة على الحصول على قطع الغيار جعل الهدف "أكثر صعوبة قليلا".