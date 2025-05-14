"بورشه إس إي" الألمانية تسجل خسائر تتجاوز مليار يورو خلال الربع الأول

أعلنت شركة "بورشه إس إي" الألمانية، التي تسيطر على شركة "بورشه" لصناعة السيارات الرياضية والمساهم الأكبر في شركة "فولكس فاجن"، اليوم الأربعاء، تسجيل خسائر قدرها مليار يورو خلال الربع الأول من العام، مستشهدة بـ "التحديات الحالية التي تواجهها استثماراتها الرئيسية".

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من شتوتجارت مقرا لها، أن خسائر المجموعة بعد احتساب الضرائب بلغت 08ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار)، خلال الفترة بين يناير ومارس، بالمقارنة مع الأرباح التي بلغت 06ر1 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال العام الماضي، أدت عمليات شطب الاستثمارات بقيمة بلغ إجماليها مليارات اليورو، إلى حدوث خسائر كبيرة.

وسجلت الشركة القابضة المدرجة على مؤشر داكس، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، في قيمة أسهم "فولكس فاجن إيه جي"، بقيمة 4ر1 مليار يورو وبورش إيه جي بقيمة 168 مليون يورو.