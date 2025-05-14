نمو صافي أرباح بلتون المصرية 37% في الربع الأول

أعلنت شركة بلتون القابضة المصرية اليوم الأربعاء ارتفاع صافي الربح 37 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل 703 ملايين جنيه (13.95 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان إن إيراداتها المجمعة بلغت 2.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، بزيادة 111 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المحفظة الائتمانية غير المصرفية للمجموعة 30.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بزيادة 106 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، "أن النتائج المالية التي حققتها الشركة تعكس نجاح استراتيجية النمو التي تتبناها الإدارة، والتي ترتكز على نموذج عمل قائم على علوم البيانات والإسراع من وتيرة التحول الرقمي، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع الجغرافي في الأسواق التي تمتلك أسس النمو القوية. كما أشارت خورشيد أن نجاح بلتون في إتمام ثاني عملية لزيادة رأسمالها بقيمة 10.5 مليار جنيه في أبريل 2025 يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة، ويعزز من قدرتها على مواصلة ترسيخ مكانتها الرائدة وتسريع وتيرة النمو، والتوسع الجغرافي في الأسواق المستهدفة.

وسجلت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية إيرادات تشغيل 2.3 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 220 بالمئة بدعم إطلاق منتجات جديدة ونمو الحصص السوقية لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والاستهلاكي ومتناهي الصغر ورأس المال المخاطر، إضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها العام الماضي.

وبلغت إيرادات تشغيل منصة بنك الاستثمار 531 مليون جنيه بزيادة 220 بالمئة عن العام السابق.