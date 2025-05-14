سامسونج تستحوذ على شركة ألمانية مقابل 1.5 مليار يورو

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على شركة "فليكت جروب" الألمانية المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مقابل 5ر1 مليار يورو (ما يعادل 7ر1 مليار دولار أمريكي).

وتعتزم سامسونج شراء كامل أسهم الشركة الألمانية من شركة الاستثمار الأوروبية "تريتون"، في صفقة تُعدّ الأكبر لها منذ نحو ثماني سنوات، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال المسؤول التنفيذي في سامسونج، تي إم روه، إن الشركة تواصل التزامها بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطويره ليكون من محركات النمو المستقبلية الرئيسية.

وتقع الشركة الألمانية في غرب البلاد، وتقدم خدماتها لأكثر من 60 عميلا في مجالات مثل الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية وصناعات الأغذية والمشروبات.

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بشكل نهائي خلال العام المقبل.