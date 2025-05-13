قفزة خيالية.. كم أضافت شركات التكنولوجيا إلى قيمتها السوقية بعد تعليق الرسوم ؟

في واحدة من أكبر القفزات السوقية خلال العام، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم ارتفاعاً هائلاً يوم الاثنين، بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مفاجئ بتعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما.

هذا القرار، الذي خفف من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ضخَّ الحياة مجدداً في أسواق التكنولوجيا العالمية. وبلغت المكاسب السوقية لما يُعرف بمجموعة "السبعة العظماء" (Magnificent 7) نحو 837.5 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة، وهو أقوى تحرك جماعي للمجموعة منذ 9 أبريل.

شركات التكنولوجيا الكبرى تتألق

أسهم شركات التكنولوجيا التي تعتمد على سلاسل التوريد الصينية قفزت بقوة. فقد ارتفعت أسهم شركة أمازون بنسبة 8%، في حين قفز سهم آبل بنحو 6%، رغم أنها كانت قد أعلنت أن الرسوم الجمركية كانت ستضيف 900 مليون دولار إلى تكاليفها في الربع الحالي، وفقا لـ "cnbc".

أسهم الرقائق تقود الزحف

شركات أشباه الموصلات كانت من أكبر المستفيدين من الاتفاق، فقد ارتفعت أسهم TSMC وNvidia وAMD وIntel بنسب تراوحت بين 5% و6%. كما ارتفعت أسهم شركة ASML الأوروبية – التي تزوّد المعدات الحيوية لصناعة الرقائق – بنسبة 6%.

الأسواق الصينية تنتعش

في المقابل، شهدت أسواق التكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات المتحدة قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت أسهم شركات مثل علي بابا، وجيه دي.كوم، وبايدو. كما قفز مؤشر قطاع التكنولوجيا الصيني بنسبة 8% بعد إرجاء يوم المستثمرين سابقاً بسبب الغموض الاقتصادي.

المستثمرون يتنفسون الصعداء

قال دانييل إيفز، رئيس أبحاث التكنولوجيا العالمية في "Wedbush Securities": "هذه الهدنة هي بمثابة انفراج حقيقي في الحرب التجارية، ونعتقد أن السوق يتهيأ الآن لارتفاعات جديدة خلال 2025، خاصة إذا استمرت المفاوضات نحو اتفاق أوسع".

وأضاف: "إنه صباح مثالي للمضاربين المتفائلين، ويضع الأسبوع على مسار صعودي حاد".