ارتفاع إيرادات أمازون في المملكة المتحدة إلى أكثر من 29 مليار جنيه

قالت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون إن فاتورة الضرائب الخاصة بها ارتفعت إلى مليار جنيه إسترليني (34ر1 مليار دولار) العام الماضي بعدما زادت الإيرادات إلى أكثر من 29 مليار جنيه.

وأضافت أمازون أن ضرائبها ارتفعت من 932 مليون جنيه في 2023، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتشمل الضرائب المباشرة التي يجب على الشركة دفعها ضريبة الشركات ومعدلات الأعمال وضريبة الخدمات الرقمية.

وصلت هذه الضرائب إلى نحو مليار جنيه في المملكة المتحدة لعام 2024، بحسب منشور نشرته الشركة على إحدى المدونات.

واجهت أمازون انتقادات كبيرة بشأن شؤونها الضريبية في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث لم تدفع الشركة ضريبة الشركات في عامي 2021 و2022 بسبب الإعفاء الضريبي "الخصم الفائق"، والذي تم إصلاحه من حينها.

ويُفهم أن أمازون دفعت ضريبة الشركات العام الماضي ولكن لم تكشف عن مقدار ما دفعته في كل ضريبة.

وشددت الشركة ومقرها سيليكون فالي إنها بين "أكبر عشر دافعي ضرائب في المملكة المتحدة" وتعتزم استثمار 40 مليار جنيه في البلاد على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

وقالت الشركة أيضا إن إيراداتها عبر أنشطتها في المملكة المتحدة ارتفعت لأكثر من 29 مليار جنيه من نحو 27 مليار في العام السابق.