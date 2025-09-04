تغيير مفاجئ في حجم الحقائب.. شركة طيران تسعد ركابها

أعلنت شركة رايان إير، اليوم الخميس، عن تغيير مفاجئ في قواعد حمل الأمتعة على متن طائراتها، وذلك بعد أن قامت بتوزيع أدوات قياس الحقائب الجديدة في جميع وجهاتها الـ235 خلال ليلة واحدة، يأتي هذا التغيير بعد سنوات من الانتقادات التي طالت سياسة الشركة الصارمة بشأن الأمتعة، والتي كانت تفرض غرامات مالية على الركاب الذين تتجاوز حقائبهم الحد المسموح به.

اعتبارا من اليوم، سيتمكّن المسافرون من حمل حقيبة شخصية أكبر مجانا على متن الطائرة، بأبعاد 40 × 30 × 20 سم، أي أكبر بنسبة 33% مقارنة بالحد المسموح به وفق معايير الاتحاد الأوروبي، الذي كان يبلغ سابقا 40 × 20 × 25 سم. وأكدت الشركة أن الحقيبة الجديدة لا تزال يجب أن تتسع تحت المقعد الأمامي، لكنها تمنح الركاب مساحة إضافية دون زيادة الرسوم، وفقا لـ Irish Mirror.

وقالت دارا برادي، المديرة التنفيذية للتسويق في رايان إير: "ابتداءً من اليوم، أصبحت حقيبة اليد المجانية أكبر بنسبة 33% من الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي. وقد تم تعديل أدوات قياس الحقائب في جميع المطارات لاستيعاب هذا الحجم الجديد. ويمكن للركاب الذين يرغبون في حمل حقيبة ثانية الاستفادة من خدمة الصعود المميز، كما يمكن شراء حقائب للشحن أثناء عملية الحجز".

ومع ذلك، حذّرت الشركة من أن أي راكب لا يلتزم بالحدود الجديدة سيظل معرضا لدفع رسوم عند البوابة. وأضافت دارا: "نأمل أن يستمتع عملاؤنا بالحجم الأكبر لهذه الحقائب المجانية، لكن أي راكب يتجاوز هذه الحدود سيُطلب منه دفع رسوم حقيبة الشحن عند الصعود".

يذكر أن سياسة رايان إير الصارمة بشأن الأمتعة كانت قد أدت في السابق إلى فرض غرامات تصل إلى 75 يورو على الحقائب الكبيرة. وفي وقت سابق من هذا العام، اعترف مسؤولو الشركة بأن الموظفين يحصلون على مكافأة صغيرة مقابل الإبلاغ عن الحقائب الكبيرة، إلا أن الشركة أكدت أن أكثر من 99.9% من الركاب يلتزمون بالقواعد.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه المشرعون الأوروبيون الضغط على شركات الطيران للسماح بحمل حقيبة صغيرة مجانية إلى جانب الحقيبة الشخصية. وقد رفض رئيس شركة رايان إير مايكل أولايري هذه الفكرة، مؤكدا أن الطائرات لا توفر مساحة كافية لذلك.

مع هذا التغيير، يبدو أن رايان إير تحاول الاستجابة لانتقادات الركاب وتقديم تجربة سفر أكثر مرونة، مع الحفاظ على القيود التي تضمن تنظيم الأمتعة على متن الطائرة.