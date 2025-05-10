لماذا دفعت غوغل 1.4 مليار دولار لولاية تكساس؟

وافقت شركة غوغل على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية دعويين قضائيتين رفعهما المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، تتهمان الشركة بتتبع الموقع الجغرافي، والبحث المتخفي، وبيانات الصوت والوجه دون إذن المستخدمين.

باكستون، الذي يخوض حملة ضد عمالقة التكنولوجيا، اعتبر هذا المبلغ "أكبر تعويض على الإطلاق ضد غوغل في قضايا الخصوصية"، مؤكدًا أن "شركات التكنولوجيا ليست فوق القانون".

رغم ضخامة المبلغ، لم تعترف غوغل بارتكاب أي خطأ، وقالت إن السياسات المتنازع عليها تم تعديلها منذ زمن.

تأتي هذه التسوية في ظل أحكام قضائية سابقة لمكافحة الاحتكار تواجهها الشركة، والتي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في منتجات مثل متصفح كروم، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وتم رفع الدعاوى القضائية من قبل المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون في عام 2022. ووافقت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، على دفع مبلغ مماثل لتسوية دعوى قضائية متعلقة بالتعرف على الوجه من باكستون العام الماضي.

وقال باكستون في بيان : "في تكساس، شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون" .

وأضاف: "لسنوات، تتبعت غوغل سرًا تحركات الناس، وعمليات البحث الخاصة، وحتى بصمات أصواتهم وملامح وجوههم، من خلال منتجاتها وخدماتها. لقد قاومتُ وانتصرتُ".

وقال مكتب باكستون أيضًا إن هذا "هو أعلى مبلغ تعويض على مستوى البلاد ضد غوغل فيما يتعلق بتنفيذ أي نائب عام لقوانين الخصوصية في الولاية".

وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة تقوم بتسوية الدعاوى القضائية دون أي اعتراف بارتكاب مخالفات أو مسؤولية، ودون الحاجة إلى تغيير أي من منتجاتها.

وقال المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانيدا، في بيان: "يُنهي هذا القرار سلسلة من المطالبات القديمة، والتي سبق أن حُلّ الكثير منها في جهات أخرى، والمتعلقة بسياسات المنتجات التي غيّرناها منذ زمن طويل".

وأضاف: "يسعدنا أن نضع هذه المطالبات خلفنا، وسنواصل تطوير ضوابط خصوصية فعّالة في خدماتنا".

وحققت غوغل انتصارات سابقة في هذه الدعاوى، على سبيل المثال، بحكم محكمة الاستئناف الذي يقضي بأن الشركة لا تربطها علاقات كافية بولاية تكساس لمواجهة دعوى قضائية هناك وفقا لـ "تك كرانش".

وكانت الشركة قد ردت في البداية بالقول إن باكستون شوّه منتجاتها "في دعوى قضائية أخرى مثيرة للجدل" - على سبيل المثال، قالت الشركة إن خدمة "صور غوغل" تمسح وجوه المستخدمين فقط لتجميع الصور المتشابهة، وأنها لم تستخدم هذه الميزة للإعلان.

وأصبحت قضايا الخصوصية مصدرًا رئيسيًا للتوتر بين شركات التكنولوجيا العملاقة والهيئات التنظيمية في السنوات الأخيرة. في ظل غياب قانون فيدرالي للخصوصية، أقرّت ولايات مثل تكساس وواشنطن قوانين للحد من جمع بيانات الوجه والصوت وغيرها من البيانات البيومترية وفقا لتقرير نشرته "نيويورك تايمز".

كانت غوغل وميتا أبرز الشركات التي طُعنت بموجب هذه القوانين. ويُلزم قانون ولاية تكساس، المعروف باسم " التقاط أو استخدام المُعرِّفات البيومترية" ، الشركات بطلب الإذن قبل استخدام ميزات مثل تقنيات التعرف على الوجه أو الصوت. ويسمح القانون للولاية بفرض تعويضات تصل إلى 25,000 دولار أمريكي عن كل انتهاك.

وركزت الدعوى المرفوعة بموجب هذا القانون على تطبيق Google Photos، الذي يسمح للأشخاص بالبحث عن صور لشخص معين؛ وكاميرا Google Next، التي يمكنها إرسال تنبيهات عندما تتعرف على الزوار عند الباب؛ ومساعد Google، وهو مساعد افتراضي يمكنه تعلم ما يصل إلى أصوات ستة مستخدمين والإجابة على أسئلتهم.

ورفع باكستون دعوى قضائية منفصلة اتهم فيها غوغل بتضليل سكان تكساس بتتبع بيانات مواقعهم الشخصية، حتى بعد اعتقادهم بتعطيل هذه الميزة.

وأضاف شكوى إلى تلك الدعوى زاعمًا أن إعداد التصفح الخاص في غوغل والذي يُطلق عليه وضع التصفح المتخفي، لم يكن في الواقع خاصًا. ورُفعت هذه الدعاوى بموجب قانون ممارسات التجارة الخادعة في تكساس.