ارتفاع أرباح سيمنس هيلثنيرز خلال الربع الثاني

أعلنت شركة صناعة الأجهزة الطبية الألمانية سيمنس هيلثنيرز ارتفاع أرباحها بشدة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 31 مارس الماضي إلى 530 مليون يورو بما يعادل 47ر0 يورو للسهم مقابل 426 مليون يورو بما يعادل 38ر0 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت الأرباح الأساسية المعدلة للشركة خلال الربع الثاني 56ر0 يورو للسهم بارتفاع بسيط عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي وكانت 55ر0 يورو للسهم. وعوضت زيادة مساهمات أرباح الأعمال التشغيلية التراجع في صافي الدخل المالي ومعدل الضريبة، اللذين كانا أعلى مما كانا عليه في الربع الثاني من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات سيمنس هيلثنيرز خلال الربع الثاني إلى 909ر5 مليارات يورو مقابل 435ر5 مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي حيث تتوقع نمو إيراداتها بما يتراوح بين 5 و6% سنويا.

وبسبب التطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الحواجز التجارية والرسوم الجمركية التي تؤثر على العديد من الدول، تتوقع الشركة الآن تحقيق أرباح أساسية تتراوح بين 20ر2 يورو و50ر2 يورو للسهم الواحد، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 35ر2 و50ر2 يورو للسهم.