لماذا تراجعت OpenAl وأبقت على سيطرة المؤسسة غير الربحية؟

أعلنت شركة OpenAI أنها قررت الإبقاء على المؤسسة غير الربحية كجهة مسيطرة على هيكلها، في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا في تعديل هيكل فرعها الربحي، وذلك بهدف جذب استثمارات إضافية لمواكبة التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا القرار بعد موجة من الانتقادات والدعاوى القضائية، أبرزها دعوى من إيلون ماسك يتهم فيها الشركة بالابتعاد عن مهمتها الأصلية في تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية.

وقالت الشركة في بيان إن القرار جاء بعد مناقشات مع المجتمع المدني والمدعين العامين في ولايتي كاليفورنيا وديلاوير، مشيرة إلى تعاونها المستمر مع مايكروسوفت والجهات التنظيمية لضمان شفافية المرحلة المقبلة.

وكانت OpenAI قد كشفت في ديسمبر عن نيتها للتحول إلى "شركة منفعة عامة"، ما يمنحها مرونة أكبر لجمع رأس المال. ورغم ذلك، أثار هذا التوجه تساؤلات حول مدى التزام الشركة بمبادئها الأخلاقية ومصلحة العامة.

وأوضحت الشركة أن هيكلها الجديد سيضمن للمؤسسة غير الربحية السيطرة على فرع المنفعة العامة، مما يعني أنها ستكون المساهم الأكبر وتظل الضامن لتوجهاتها المستقبلية.

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي سام ألتمان هذا التوجه بأنه "حل وسط" يحافظ على دعم المستثمرين، مؤكداً أن التمويل لا يزال كافيًا لتحقيق أهداف الشركة الطموحة.

وتسعى OpenAI حاليًا لجمع ما يصل إلى 40 مليار دولار بقيادة سوفت بنك، بتقييم يبلغ 300 مليار دولار، رغم أن بعض المحللين يرون أن استمرار السيطرة غير الربحية قد يحد من قدرتها على جذب الاستثمارات مقارنة بالشركات الربحية البحتة.

تجدر الإشارة إلى أن هيكل الحوكمة في OpenAI كان قد أثار الجدل سابقًا، خاصة بعد إقالة ألتمان في نوفمبر 2023 ثم إعادته بعد ضغط من الموظفين والمستثمرين.

تخوض شركة OpenAI معركة قانونية ساخنة مع إيلون ماسك ، الذي شارك في تأسيس المجموعة كمختبر أبحاث غير ربحي في عام 2015، ويحاول ماسك منع OpenAI من التحول إلى شركة ربحية بينما يتنافس في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي بشركته الناشئة الخاصة، xAI.

وسُئل ألتمان عن النزاع قال: "نحن مهووسون بمهمتنا وما يتطلبه تحقيقها. أنتم جميعًا مهووسون بإيلون، هذه مهمتكم - أي المزيد من القوة لكم. لكننا هنا للتفكير في مهمتنا وإيجاد كيفية تحقيقها. وهذه المهمة لم تتغير".

وبقيادة ألتمان، دأبت OpenAI على تسويق منتجاتها تجاريًا في السنوات الأخيرة، وأبرزها روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، الذي أُطلق أواخر عام 2022. لا تزال الشركة تخضع لإشراف شركة أم غير ربحية، وقد واجهت عقبات كبيرة في سعيها لإعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركة ربحية، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى ماسك. وعرضت مجموعة بقيادة ماسك شراء OpenAI في فبراير مقابل 97.4 مليار دولار، وهو عرض رُفض سريعًا.