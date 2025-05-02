تراجع أرباح "باسف" الألمانية للكيماويات في الربع الأول

تراجعت أرباح شركة باسف الألمانية العملاقة للكيماويات بشكل حاد في الربع الأول من العام الجاري بسبب انخفاض حجم المبيعات وضغوط الأسعار.

وذكرت باسف أن صافي أرباحها المتاح لحملة الأسهم بلغ 808 ملايين يورو (913 مليون دولار) مقابل 36ر1 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع مبيعات الشركة ربع السنوية بشكل طفيف من 5ر17 مليار يورو إلى 4ر17 مليار يورو.

ويعود التراجع الكبير في مبيعات باسف بشكل أساسي إلى ضعف حجم المبيعات في قطاعات المنتجات الزراعية والكيماويات ومنتجات التغذية والعناية.

وظل حجم المبيعات في القطاعات الأخرى مستقرا مقارنة بالعام الماضي.

وأسهم انخفاض الأسعار في جميع القطاعات تقريبا، بسبب ضغوط المنافسة، في تراجع الأرباح، رغم أن قطاع التغذية والعناية استطاع تحقيق زيادة في الأسعار.

وانعكس تأثير أسعار العملة، ولاسيما قوة الدولار، بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الشركة.

واقترح مجلس المديرين التنفيذيين والمجلس الإشرافي في باسف توزيع أرباح على السهم تبلغ 25ر2 يورو، على أن يتم إقرار هذه النسبة خلال الاجتماع السنوي لحملة الأسهم اليوم الجمعة.