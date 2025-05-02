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أعمال

ميتسوبيشي تتوقع انخفاض الأرباح السنوية 26%

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رويترز

توقعت شركة التجارة اليابانية ميتسوبيشي كورب اليوم الجمعة أن ينخفض صافي ربحها للعام المالي المنتهي في مارس بنسبة 26 بالمئة إلى 700 مليار ين (4.82 مليارات دولار)، وعزت ذلك إلى عدم تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة.

حققت ميتسوبيشي صافي ربح بلغ 950.7 مليار ين للسنة المالية المنتهية في مارس، بانخفاض 1.4 بالمئة عن العام الماضي، وجاء أقل بقليل من توقعات محللي مجموعة بورصات لندن بمتوسط ربح قدره 957.1 مليار ين. كما تقل توقعات الأرباح لهذا العام عن توقعات المحللين البالغة 747 مليار ين.

قامت بيركشاير هاثاواي المملوكة لوارن بافيت، التي تملك حصة أقلية كبيرة في ميتسوبيشي، بزيادة حصتها في الشركة وكذلك في شركات تجارية يابانية أخرى بما في ذلك ماروبيني وسوميتومو كورب.