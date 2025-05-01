إيرادات ميتا تتجاوز التوقعات للربع الأول بدعم من الإعلانات

سجلت ميتا بلاتفورمز أداء إعلانيا قويا في الربع الأول مما ساعدها في تجاوز تقديرات المحللين للإيرادات لهذا الربع وجعلها على الطريق لتحقيق التوقعات للربع التالي.

وقفزت أسهم الشركة بنحو ستة بالمئة بعد ساعات التداول الرسمية.

وأعلنت الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام عن إيرادات بلغت 42.31 مليار دولار للربع الأول، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين عند 41.40 مليار دولار وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتتوقع ميتا أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 42.5 مليار و45.5 مليار دولار، مقابل تقديرات عند 44.01 مليار دولار.

وأعلنت الشركة عن أرباح 6.43 دولارات للسهم متجاوزة التوقعات البالغة 5.28 دولارات للسهم وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ورفعت الشركة خطط إنفاقها الرأسمالي لعام 2025 إلى ما بين 64 مليار و72 مليار دولار. وسبق أن صرح الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ بأنها قد تنفق ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام.

وقد تساعد زيادة خطط الإنفاق في تهدئة المخاوف بشأن تراجع الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، خاصة بعد أن أشار محللون في مارس آذار إلى علامات مبكرة على تراجع شركات التكنولوجيا الكبرى عن التزاماتها المتعلقة بمراكز البيانات الجديدة.

وارتفع عدد الأشخاص النشطين يوميا ضمن عائلة ميتا، وهو المقياس الذي تستخدمه الشركة لتتبع المستخدمين الذين يفتحون أيا من تطبيقاتها في اليوم، بستة في المئة على أساس سنوي إلى 3.43 مليارات.

وتجعل هذه القاعدة الضخمة من المستخدمين من ميتا وجهة موثوقة للمعلنين في وقت دفعت فيه حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الشركات إلى وضع ضوابط أكثر صرامة لميزانيات التسويق وربما إرجاء الحملات.