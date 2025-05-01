إيرباص تعلن ارتفاع صافي دخلها في الربع الأول

أعلنت شركة الطيران الأوروبية إيرباص أمس الأربعاء عن ارتفاع صافي دخلها في الربع الأول إلى 793 مليون يورو (899 مليون دولار) أو 01ر1 يورو للسهم الواحد، مقارنة بـ595 مليون يورو أو 76ر0 يورو للسهم الواحد في العام الماضي.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب أو الأرباح بنسبة 8% إلى 624 مليون يورو مقابل 577 مليون يورو في العام الماضي.

وانخفضت الأرباح المعلن عنها قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 22% إلى 473 مليون يورو مقابل 609 ملايين يورو. وارتفعت الإيرادات الموحدة للربع الأول بنسبة 6% لتصل إلى 542ر13 مليار يورو من 83ر12 مليار يورو في العام الماضي.

وتم تسليم 136 طائرة تجارية مقارنة بـ 142 طائرة في العام السابق. وتتألف الطائرات التي تم تسليمها من 17 طائرة من طراز إيه 220و106 طائرات من عائلة إيه 320 وأربع طائرات من طراز إيه 330 وتسع طائرات من طراز إيه350.