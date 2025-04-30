تراجع أرباح "مرسيدس بنز" في الربع الأول بنسبة 43%

تراجعت أرباح مجموعة "مرسيدس بنز" الألمانية للسيارات مطلع هذا العام على نحو ملحوظ في ضوء ضعف أعمالها في السوق الصينية المهمة.

وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتجارت اليوم الأربعاء أن أرباحها في الربع الأول من هذا العام تراجعت بنحو 43% إلى 73ر1 مليار يورو.

ووفقا للبيانات، انخفضت الإيرادات بنحو 7% إلى 2ر33 مليار يورو، وذلك في ضوء تقلص المبيعات على مستوى العالم. وبالنسبة للأعمال اليومية - أي قبل احتساب الفوائد والضرائب - تراجعت النتائج بنحو 41% إلى 29ر2 مليار يورو بسبب الوضع الصعب.

وفي قسم سيارات الأفراد المهم، انكمش هامش الربح التشغيلي المعدل، والذي يتابعه المستثمرون عن كثب، بنحو 7ر1 نقطة مئوية إلى 3ر7%. وكان هذا الانخفاض أقل مما كان يخشاه المحللون.

وتتوقع الشركة أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات السيارات تأثير كبير على أرباحها هذا العام. ومع ذلك، أوضحت المجموعة أن التأثير على الطلب لا يمكن تقييمه بشكل موثوق في الوقت الحالي نظرا للتطورات المتقلبة والتدابير المضادة المحتملة.

وذكرت المجموعة أن البيانات السابقة بشأن التوقعات كانت ستظل قائمة في حال عدم أخذ التعريفات الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ في الاعتبار. واعترفت مرسيدس بأنه إذا ظلت سياسة التجارة الحالية قائمة، فمن المتوقع أن تكون لها آثار سلبية على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، والتدفق النقدي الحر، وهوامش التشغيل في مجالات الأعمال.

وكانت المجموعة حذرت في وقت سابق من أن فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على الواردات بنسبة 10% قد يؤدي إلى خفض هامش التشغيل لقطاع سيارات الأفراد بمقدار نقطة مئوية واحدة. وفي بداية أبريل الجاري فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة 25% على الواردات من الاتحاد الأوروبي.