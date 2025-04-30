تويوتا تتعاون مع وايمو لتطوير السيارات ذاتية القيادة

أعلنت شركة تويوتا موتور أكبر منتج سيارات في اليابان الدخول في شراكة مع شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات الأمريكية وايمو لتطوير السيارات ذاتية القيادة.

كانت هذه الخطوة متوقعة بصورة ما نظرا للانتشار السريع لتكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات حول العالم، في الوقت الذي تتحرك فيه تويوتا موتور كورب بشدة لكي تحافظ على تفوقها في هذا السياق.

وقال هيروكوي ناكاجيما النائب التنفيذي لشركة تويوتا في بيان إن "تويوتا ملتزمة ببناء مجتمع خال من الحوادث المرورية وأن تصبح شركة نقل توفر وسائل التنقل للجميع. نحن نتشارك مع وايمو في هدف راسخ ورؤية مشتركة من خلال تعزيز القيادة الآمنة من خلال تكنولوجيا القيادة الذاتية".

يذكر أن شركة وايمو، التي بدأت كمشروع لشركة جوجل لتطوير سيارات ذاتية القيادة في عام 2009، تقدم حاليا خدمات نقل الركاب ذاتية القيادة بالكامل في سان فرانسيسكو وفينيكس ولوس أنجلوس وأوستن، وتطرحها في مدن أمريكية أخرى. كما أن لديها شراكة مع شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية أوبر تكنولوجيز.

في الوقت نفسه أقامت تويوتا مدينةً كاملةً بالشوارع والمساكن بالقرب من جبل فوجي، تُسمى "المدينة المنسوجة"، لاختبار الروبوتات والذكاء الاصطناعي والنقل الذاتي عديم الانبعاثات. وتميل الشركة اليابانية إلى توخي الحذر الشديد بشأن طرح تقنيات السيارات، سعيًا منها لحماية سمعتها كشركة مصنعة آمنة وصديقة للبيئة.

من ناحيته قال تيكيدرا ماواكانا، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة وايمو، إن الشركاء أساسيون لكسب الثقة. وأضاف: "يتطلب هذا شركاء عالميين مثل تويوتا يشاركوننا التزامنا بتحسين السلامة على الطرق وتوسيع نطاق وسائل النقل المتاحة".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل شروط الصفقة، في حين أكد الجانبان أنهما لا يزالان يستكشفان كيفية تطوير تعاونهما إلى منتجات فعلية.

على الرغم من وجود نسخ تجريبية مختلفة من المركبات ذاتية القيادة بالكامل في اليابان، إلا أنها تقتصر حاليًا على مناطق محدودة. في الوقت نفسه تعمل شركات صناعة السيارات والشركات الأخرى في اليابان على تقديم خدمات السيارات ذاتية القيادة، بما في ذلك في قطاع النقل العام.