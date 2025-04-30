قفزة في أرباح سامسونج خلال الربع الأول

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21% سنويا، بفضل المبيعات القوية للهواتف الذكية.

بلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول 2ر8 تريليون وون (7ر5 مليارات دولار) مقابل 8ر6 تريليونات وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت المبيعات ربع السنوية بنسبة 10% إلى 1ر79 تريليون وون، مدعومة بالمبيعات القوية للهاتف الذكي جالاكسي إس 25 والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وزادت أرباح تشغيل سامسونج خلال الربع الأول إلى 7ر6 تريليونات وون مقابل 6ر6 تريليونات في العام الماضي.

وفي الوقت ذاته لم تقدم سامسونج توقعات للربع الثاني من العام الحالي قائلة إن "عدم اليقين المتزايد بشأن الاقتصاد الكلي نتيجة التوترات التجارية العالمية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يجعل من الصعب التنبؤ بالأداء المستقبلي".

وهناك مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الصينية وتشديد القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين إحدى أكبر أسواق سامسونج، إلى تراجع الطلب على بعض منتجاتها بما في ذلك الرقائق وشاشات الهواتف الذكية.