سناب تحجم عن تقديم توقعات مالية مع تزايد الضبابية الاقتصادية

أحجمت شركة سناب، المالكة لتطبيق التراسل "سناب شات"، عن إصدار توقعات مالية للربع الحالي، مشيرة إلى تحديات ناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة.

وقالت الشركة في رسالة إلى المستثمرين أمس الثلاثاء: "نظرا لحالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية تطور الأوضاع الاقتصادية الكلية في الأشهر المقبلة، وكيفية تأثير ذلك المحتمل على الطلب الإعلاني بشكل أوسع، فإننا لا نعتزم تقديم توجيه مالي رسمي للربع الثاني".

وفي اليوم نفسه، تراجعت أسهم الشركة بأكثر من 15% خلال التداولات بعد ساعات الإغلاق.

وتعتمد شركة سناب على الإعلانات كمصدر رئيسي للإيرادات، ما يجعلها عرضة للتقلبات في المعنويات الاقتصادية، إذ تميل الشركات إلى تقليص إنفاقها الإعلاني خلال فترات الضبابية الاقتصادية.

وكانت الشركة قد خرجت مؤخرا من فترة نمو ضعيف، بعد أن أعادت هيكلة منصتها الإعلانية الداخلية.

وارتفعت إيرادات سناب بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4ر1 مليار دولار في الربع الأول، متجاوزة قليلا توقعات المحللين، بينما تقلص صافي الخسارة إلى 6ر139 مليون دولار، مقارنة بخسارة بلغت 1ر305 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا إلى 460 مليونا، مقارنة بـ453 مليونا، إلا أن عدد المستخدمين في أمريكا الشمالية انخفض بمقدار مليون مستخدم ليصل إلى 99 مليونا.