رسوم خفية... شركة طيران اقتصادية تفاجئ المسافرين

رغم تصنيفها كواحدة من أرخص شركات الطيران في المملكة المتحدة، تواجه "رايان إير" انتقادات متزايدة بسبب رسومها الإضافية التي قد ترفع تكلفة السفر بشكل ملحوظ إذا لم ينتبه الركاب إلى قواعدها الصارمة.

وتفرض الشركة سلسلة من الرسوم على الركاب الذين لا يلتزمون بتعليماتها، إذ كشفت إحدى المسافرات مؤخراً أنها تعرضت لغرامة قدرها 50 جنيهاً إسترلينياً لمجرد اصطحاب زجاجة ماء على متن الطائرة، كما حذرت الشركة من غرامة أخرى بقيمة تصل إلى 45 جنيهاً إسترلينياً، قد تُفرض عند بوابة الصعود للطائرة، ما قد يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المسافرين، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وبحسب تعليمات "رايان إير"، يُسمح لكل راكب بحمل قطعة صغيرة واحدة من الأمتعة اليدوية مجاناً، بشرط أن تناسب المساحة أسفل المقعد الأمامي وألا تتجاوز الأبعاد المحددة (40 × 20 × 25 سم).

أما المسافرون الذين يحتاجون إلى مساحة إضافية، فيمكنهم شراء تذكرة "أولوية"، التي تتيح لهم حمل حقيبة إضافية بوزن يصل إلى 10 كجم توضع في الخزانة العلوية للطائرة، غير أن عدد تذاكر الأولوية محدود في كل رحلة، ما قد يضطر بعض الركاب لدفع رسوم إضافية إذا لم يتمكنوا من الحصول عليها.

ويستطيع الركاب غير الحاصلين على تذكرة أولوية، دفع رسوم لشحن حقيبة بوزن 10 كجم في مخزن الطائرة مسبقاً، غير أن محاولة اصطحاب هذه الحقيبة إلى بوابة الصعود دون تسجيلها مسبقاً قد تعرّضهم لغرامة تتراوح بين 46 و60 جنيهاً إسترلينياً، بحسب ما أوضحته الشركة عبر موقعها الإلكتروني.

ولتفادي هذه التكاليف غير المتوقعة، تنصح "رايان إير" المسافرين بضرورة تسجيل حقائبهم في مكتب تسجيل الوصول قبل موعد الرحلة.

وفي حادثة أخرى سلطت الضوء على هذه السياسة الصارمة، ذكرت مسافرة لصحيفة "ديلي ميل" أنها لن تسافر مع "رايان إير" مجدداً بعد أن فرضت عليها الشركة رسوماً إضافية بلغت 62 جنيهاً إسترلينياً بسبب تجاوز حجم الحقيبة المسموح به.

علبة "برينجلز"

من جانب آخر، رافقت الشرطة راكبة بريطانية إلى خارج طائرة تابعة لشركة "رايان إير" بعد تعذر سدادها مبلغ 7 جنيهات إسترلينية، إثر تناولها عبوة "برينجلز" قبل الدفع.

وكانت آن ماري موراي، 55 عاما، عائدة من تينيريفي إلى بريستول حين تعطل جهاز الدفع ولم تتمكن من سداد الفاتورة، مما دفع الطاقم لاستدعاء الشرطة بدعوى أنها أصبحت "مزعجة"، وهو ما نفته الراكبة.

اصطحب الضباط السيدة موراي إلى ماكينة صراف آلي لدفع المبلغ، وأكدت لاحقا منعها من السفر مع الشركة مجدداً.