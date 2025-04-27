رائحة النجاح.. كيف تحولت شقة متواضعة إلى مركز عالمي لتجارة التوابل؟

حين تذوّق إيثان فريش لأول مرة الكمون البري المقطوف يدويا من جبال أفغانستان عام 2012، اكتشف عالما جديدا من النكهات لم يعرفه من قبل.

فريش، الطاهي السابق في مطاعم حائزة على نجمة ميشلان في نيويورك، كان يعمل آنذاك منسقا لبرامج البنية التحتية لدى شبكة الآغا خان للتنمية، متنقلا بين القرى النائية في أفغانستان، وعلى الرغم من خبرته السابقة بالمطابخ العالمية، إلا أن جودة التوابل التي صادفها في الأسواق الشعبية والمطاعم البسيطة فاقت توقعاته.

يقول فريش (38 عاما): "ظننت أنني ملم بعالم التوابل، حتى أدركت أن هناك نكهات رائعة لم تصل قط إلى الأسواق الأمريكية".

هذه التجربة ألهمت فريش وصديقه أوري زوهار (39 عاما) لتأسيس شركة "برلاب آند باريل"، المتخصصة في بيع التوابل مباشرة من صغار المزارعين حول العالم، وفقا لموقع cnbc.

أطلق الصديقان شركتهما عام 2016 برأسمال مشترك قدره 40 ألف دولار؛ فريش أنفق مدخراته بالكامل، وزوهار ضخ أمواله من مشروع تقني عقاري كان قد أغلقه.

بفضل نموذج الأعمال القائم على الشراء المباشر من المزارعين دون وسطاء، تمكنت "برلاب آند باريل" من تحقيق أرباح منذ بدايتها.

وقفزت إيرادات الشركة السنوية من 100 ألف دولار إلى ما يقرب من 8 ملايين دولار في عام 2024.

من خلال شبكاته التي أسسها خلال عمله في التنمية الدولية، بنى فريش شبكة موردين في بلدان متنوعة مثل غواتيمالا وزنجبار، ما مكن الشركة من تقديم أسعار عادلة للمزارعين تصل إلى أكثر من عشرة أضعاف الأسعار التقليدية.

شقته متواضعة

لتقليص النفقات، حوّل فريش شقته في كوينز إلى مستودع رسمي مسجل لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بميزانية محدودة، اشترى رفوفًا من "إيكيا" وقسّم غرفة المعيشة إلى مناطق للتخزين والتعبئة والشحن.

يقول زوهار: "كانت رائحة التوابل تعلق بملابسي لدرجة أنني كنت أضطر لغسلها فورًا بعد مغادرة الشقة".

لم يتقاضَ المؤسسان أي رواتب حتى عام 2018؛ إذ عاش فريش على إعانات البطالة والوجبات البسيطة حتى بدأت الشركة بتحقيق مبيعات مستقرة، ما سمح لهما بالحصول على أجور بالحد الأدنى ثم زيادتها لاحقا.

الجائحة تقلب الموازين

مع تفشي جائحة كوفيد-19، خشيا من خسارة عملائهما الأساسيين من المطاعم، إلا أن الطهاة المنزليين أنقذوا الموقف، حيث ارتفعت مبيعات عبوات التوابل الفاخرة عبر الإنترنت. ساعدت مراجعة نشرتها مجلة بون أبيتيت في فبراير 2020 في تعزيز شهرة الشركة.

في عام 2020، بلغت مبيعات "برلاب آند باريل" نحو 3 ملايين دولار، وانتقلت عمليات التعبئة والشحن لاحقا إلى مستودعات في لاس فيغاس وهاجرزتاون بولاية ماريلاند.

شراكات مؤثرة وظهور تلفزيوني

نجحت الشركة في عقد شراكات مع شخصيات بارزة مثل مارثا ستيوارت ومارك ميرفي، وظهرت منتجاتها ضمن أحداث المسلسل الشهير "ذا بير"، إلى جانب ظهور لافت في برنامج "شارك تانك" الذي ضاعف من عدد زوار موقعها الإلكتروني فور عرض الحلقة.

تحديات على الطريق

رغم النمو السريع، تواجه "برلاب آند باريل" تحديات، أبرزها ارتفاع أسعار منتجاتها مقارنة بالتوابل المتوفرة في المتاجر الكبرى. فمثلًا، تباع عبوة قرفة تزن 1.8 أونصة مقابل 9.99 دولارات، مقارنة بمنتجات أرخص من علامات تجارية أخرى.

للتوسع، تطلق الشركة نحو 50 منتجا جديدا سنويا، شملت مؤخرا خطوطا جديدة من السكر والعسل، بالتعاون مع معهد جين غودال.

مخاطر الرسوم الجمركية

تفرض الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديا إضافيا، مع إمكانية فرض رسوم تصل إلى 46% على الواردات من بعض الدول، ما قد يؤثر على أسعار التوابل المستوردة.

في ظل هذه الأوضاع، خفضت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات هذا العام، واضعة هدفها الأساسي عند الحفاظ على مستويات العام الماضي.

مستقبل واعد رغم التحديات

ورغم هذه العوائق، يظل المؤسسان متفائلين بمستقبل الشركة، خصوصا مع توقع ارتفاع الإقبال على الطهي المنزلي نتيجة التغيرات الاقتصادية.