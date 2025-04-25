أبل تُسرّع الخروج من الصين.. استيراد معظم أجهزة آيفون من الهند

تهدف شركة أبل إلى استيراد معظم أجهزة آيفون التي تبيعها في الولايات المتحدة من الهند بحلول نهاية العام المقبل، مما يسرع تحولا إلى ما هو أبعد من الصين للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.

وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها وهي تناقش الخطط الداخلية، إن الهدف يعني أن شركة أبل ستحتاج إلى مضاعفة إنتاجها من هواتف آيفون في الهند تقريبًا.

وتبيع شركة أبل أكثر من 60 مليون هاتف آيفون سنويًا في الولايات المتحدة.

وهذه الخطة أحدث مؤشر على سعي شركة أبل ومورديها إلى تسريع التحول من الصين إلى الهند، وهي عملية بدأتها عندما أضرت إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب كوفيد بالإنتاج في أكبر مصانعها.

يشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى التوترات بين بكين وواشنطن، تدفع شركة أبل إلى تكثيف تلك الجهود.