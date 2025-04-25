رئيس إنتل: "قرارات صعبة للغاية" تنتظر الشركة

أكد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إنتل، ليب-بو تان، يوم أمس الخميس أن هناك "قرارات صعبة للغاية" تنتظر الشركة الأمريكية المتعثرة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية في الوقت الذي تستعد فيه لتقليص الوظائف وخفض التكاليف لتحقيق الاستقرار في أعمالها.

وجاءت تصريحات تان في الوقت الذي أصدرت فيه إنتل توقعات مبيعات مخيبة للآمال للربع الثاني، ما أدى إلى انخفاض سعر سهمها بنحو 5% في تعاملات ما بعد ساعات التداول يوم الخميس.

وقال تان للموظفين في رسالة يوم الخميس: "نحن بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية لوضع شركتنا على أساس متين للمستقبل، سيبدأ ذلك في الربع الثاني وسنتحرك بأسرع ما يمكن خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وتتوقع إنتل عائدات تتراوح بين 2ر11 مليار دولار و 4ر12 مليار دولار للربع - أقل من متوسط تقديرات المحللين البالغ 8ر12 مليار دولار.

وأضاف تان: "إننا نتعامل مع بيئة اقتصادية متقلبة وغير مؤكدة بشكل متزايد، وهو ما ينعكس في توقعاتنا للربع الثاني.

وتابع "علاوة على ذلك، هناك العديد من المجالات التي يجب علينا تحسينها. نحن بحاجة إلى مواجهة تحدياتنا بشكل مباشر واتخاذ إجراءات سريعة للعودة إلى المسار الصحيح"، مضيفا أن الأمر سيتطلب "قرارات مؤلمة" لبناء "إنتل جديدة للمستقبل".

وهيمنت إنتل سابقا على سوق أشباه الموصلات، لكنها تعاني منذ سنوات.

وعينت الشركة تان رئيسا تنفيذيا لها في مارس الماضي.