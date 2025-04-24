ارتفاع مبيعات شركة نستله السويسرية خلال الربع الأول

أعلنت شركة نستله السويسرية للأغذية والمشروبات اليوم الخميس ارتفاع المبيعات خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات نستله خلال الربع الأول بنسبة 3ر2% لتصل إلى 6ر22 مليار فرانك سويسري (33ر27 مليار دولار). وسجلت الشركة نموا عضويا بنسبة 8ر2% خلال الربع الأول.

وقال المدير التنفيذي للشركة لوران فريكس " في البيئة التي تشهد تزايد الغموض المحيط بالاقتصاد الكلي والمستهلكين، سجلت نستله نموا للمبيعات العضوية بنسبة 8ر2%، والنمو الداخلي الحقيقي بنسبة 7ر0% والتسعير بنسبة 1ر2%".

وأبقت نستله على توقعاتها بالنسبة لعام 2025، بناء على تقييم التأثير المباشر للرسوم الحالية وقدرة الشركة على التكيف.