تراجع حاد لمبيعات سيارات تسلا في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين، الصادرة اليوم الخميس، استمرار تراجع مبيعات سيارات شركة تسلا الأمريكية في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وانخفض عدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي من إنتاج تسلا خلال الربع الأول بنسبة 45% سنويا.

ويشير التراجع إلى استمرار تدهور أداء سيارات الشركة المملوكة للملياردير الامريكي إيلون ماسك، رغم أن معدل الانخفاض خلال الربع الأول ككل جاء أقل قليلا من المعدل المسجل خلال أول شهرين من العام وكان 49% سنويا.

وفي الوقت نفسه، سجلت مجموعة فولكس فاغن الألمانية، وهي أكبر منتج للسيارات في أوروبا، زيادة طفيفة في مبيعاتها بدول الاتحاد الأوروبي بلغت 5% سنويا، وزادت مبيعات منافستها بي.إم.دبليو بنسبة 4ر0% في حين تراجعت مبيعات مرسيدس بنز الألمانية أيضا بنسبة 2ر6% خلال الربع الأول.

وبشكل عام تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الذي يضم 27 دولة أوروبية بنسبة 9ر1% سنويا، رغم نمو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 9ر23% لتصل حصتها السوقية إلى 2ر15%.