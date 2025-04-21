اقتصادية رأس الخيمة تعزز ثقافة الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ورشة عمل تدريبية متخصصة تحت عنوان "أساسيات حماية الملكية الفكرية"، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، بمشاركة واسعة من الكوادر الرقابية في الدائرة وجهات محلية من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات عالمية معنية بحقوق الملكية الفكرية.

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، أهمية ترسيخ ممارسات الملكية الفكرية لدى الموظفين، والتدريب على أحدث الأساليب التي تساعد في التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى حماية المستهلكين وأسرهم من الغش والاستغلال، والحفاظ على الأمن الاقتصادي والتجاري في الإمارة.

وشدد عليون، على أن الورشة ركزت على الجوانب العملية المتعلقة بكشف الفروقات بين المنتجات، إضافة إلى التوعية بالمخاطر المرتبطة بانتشار السلع المقلدة في الأسواق، مشيراً إلى أن المشاركين تلقوا تدريبات مكثفة حول أدوات التحقق وآليات الكشف، بما يسهم في تعزيز قدراتهم الميدانية في ضبط المنتجات المخالفة.

بناء الكوادر

وأضاف: شارك في الورشة 40 مختصاً من الفرق الرقابية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إضافة إلى ممثلين من جهات محلية وأخرى اتحادية، في خطوة تستهدف بناء كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن تنظيم الورشة يأتي في سياق الاستراتيجية السنوية للدائرة، التي تسعى إلى مكافحة الغش التجاري وصون حقوق الشركات والمؤسسات، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير بيئة تجارية آمنة وعادلة.

وأكد فيصل عليون، أن التعاون المستمر مع الشركاء المحليين والدوليين يعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على سمعة رأس الخيمة كوجهة تجارية موثوقة على مستوى الدولة والمنطقة.