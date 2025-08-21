أمريكا تحقق في تأخر تقارير حوادث أنظمة سيارات تسلا

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة اليوم الخميس إنها فتحت تحقيقا في تأخر تقارير تسلا عن الحوادث التي تتعلق بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة أو السيارات ذاتية القيادة.

وأوضحت الإدارة أنها حددت العديد من التقارير التي قدمتها تسلا عن حوادث وقعت قبل عدة أشهر أو أكثر من تواريخ تلك التقارير، في حين أن الوكالة تطلب تقديم التقرير في غضون يوم أو خمسة أيام من تلقي تسلا إشعارا بالحادث.

وأضافت الإدارة أنها ستفتح استعلاما للتدقيق "لتقييم سبب حالات التأخير المحتملة في الإبلاغ ونطاق أي تأخيرات من هذا القبيل والتدابير التي طورتها تسلا لمعالجتها".

تخضع شركة "تسلا" للتدقيق الفيدرالي بسبب مخاوف من أن ميزة مساعدة السائق التي تم إصدارها حديثاً قد تؤدي إلى اصطدامات، وهي أحدث خطوة من جانب الجهات التنظيمية لسلامة السيارات للتحقيق في تكنولوجيا صانعة السيارات الكهربائية.

فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) تقييماً أولياً لنحو 2.6 مليون مركبة بعد تقارير عن مشكلات مع ميزة تُعرف باسم "Actually Smart Summon".

الإدارة أفادت في وثائق نُشرت على موقعها على الإنترنت إنها تلقت شكوى واحدة تزعم أن النظام أدى إلى حادث، واستعرضت تقارير إعلامية عن ثلاثة حوادث مماثلة على الأقل.

يسمح نظام الاستدعاء الذكي الفعلي، الذي تم طرحه في أواخر العام الماضي، للمالكين بنقل مركباتهم عن بُعد في مواقف السيارات أو مواقع أخرى باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

قالت الإدارة إن بعض المركبات تحطمت بعد فشلها في اكتشاف الأعمدة أو السيارات المتوقفة أثناء التشغيل باستخدام الميزة. وأضافت أن بعض المستخدمين لديهم وقت قليل جداً لتجنب الاصطدام.

لم تستجب "تسلا" لطلب التعليق من بلومبرغ.

يأتي التحقيق بعد 5 أشهر من فتح نفس الوكالة الحكومية تحقيقاً في ما إذا كان نظام التشغيل الآلي الجزئي للشركة الذي يتم تسويقه باسم "Full Self-Driving" معيباً.

جاء ذلك بالإضافة إلى استفسار استدعاء فتحته في أبريل حول ما إذا كانت الشركة قد فعلت ما يكفي لمنع السائقين من إساءة استخدام مجموعة أخرى من ميزات المساعدة التي تسوقها الشركة باسم "Autopilot".