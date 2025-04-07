15.5 مليار دولار إيرادات فصلية قياسية لـ «إل.جي»

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية إل.جي إلكترونيكس البيانات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي، حيث حققت إيرادات قياسية بلغت حوالي 22.7 تريليون وون كوري جنوبي (15.51 مليار دولار) وأرباح تشغيل بلغت 1.3 تريليون وون.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام 22 تريليون وون، في حين استمرت أرباح التشغيل خلال الربع الأول فوق مستوى تريليون وون للعام السادس على التوالي، بما يعكس هيكل الأرباح المستقر لدى الشركة. وزادت الإيرادات بفضل القطاعات ذات هوامش الأرباح المرتفعة مما ساعد في استقرار هيكل أرباح التشغيل، بحسب الشركة.

وفي سوق الأجهزة المنزلية تعتزم «إل.جي» المحافظة على ريادتها في قطاع الابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك تعمل الشركة بقوة من أجل الاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها قطاعا التصنيع وتوليد الطاقة.