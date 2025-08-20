26 مشاركاً من شركات ورواد أعمال بورشة في الفجيرة لإنجاح المشاريع

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ورشة عمل حول إدارة العلاقات في إنجاح المشاريع، بمشاركة 26 مشاركاً من شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ورواد ورائدات الأعمال، لتمكين المؤسسات والشركات من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

قدمت الورشة الدكتورة مليحة المازمي، مستشارة تطوير إداري وخبيرة تدريب.

وأكد سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة، الحرص على تزويد أصحاب المشاريع ورواد ورائدات الأعمال بالمعلومات التي تمكنهم من إنجاح مشاريعهم، بتعليمهم أسس بناء علاقات قوية تسهم في إنجاح مشاريعهم، وذلك لما لها من أهمية كبيرة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وتوسيع شبكة العلاقات مع مختلف الأطراف المعنيين.

وركزت الدكتورة مليحة المازمي خلال الورشة على مفهوم إدارة العلاقات في المشاريع، وأهميتها ضمن عوامل النجاح الرئيسية، إلى جانب استراتيجيات التواصل الفعال لبناء الثقة والتأثير المتبادل، ومهارات القيادة في إدارة العلاقات.

وأكدت المازمي أن إدارة المشاريع لا تقتصر على التخطيط والتنفيذ ومراقبة الموارد، وإنما ترتكز على أهم عنصر، وهو العلاقات الإنسانية، إذ يعتمد ذلك بدرجة كبيرة على قدرة مدير المشروع وفريقه على بناء علاقات قوية من خلال القدرة على إدارة التواصل الفعال.