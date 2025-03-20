«أبل» تخسر مليار دولار سنوياً في منصتها للبث الرقمي

قال موقع ذا إنفورميشن نقلاً عن مصدرين مطلعين الخميس، إن شركة أبل تخسر أكثر من مليار دولار سنوياً في منصة البث الرقمي «أبل تي.في+».

وذكر التقرير أن شركة أبل تنفق أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً على المحتوى الرقمي منذ إطلاق الخدمة في 2019، لكنها خفضت هذه الميزانية بنحو 500 مليون دولار العام الماضي.

وتشتهر منصة «أبل تي.في+» بعروضها الأصلية مثل (تيد لاسو) و(ذا مورنينج شو) و(شرينكينج) و(سيفيرنس) التي فاز كثير منها بعدة جوائز.

ومع ذلك، لا تزال الخدمة متأخرة عن منافسيها في مجال البث الرقمي مثل منصات «نتفليكس» و«ديزني+» وبرايم فيديو المملوكة لأمازون دوت كوم من حيث عدد المشتركين.