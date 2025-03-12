القابضة إيه.دي.كيو تستحوذ على حصة أغلبية في «أرامكس»

أعلنت شركة القابضة إيه.دي.كيو، أنها تمتلك الآن حصة 58% في شركة أرامكس للخدمات اللوجستية بعد إتمام عملية استحواذ. وأصبحت إيه.دي.كيو الآن المساهم الأكبر في أرامكس إذ استحوذت على حصة 35.31% من خلال عرض شراء قدمته شركة كيو لوجيستكس القابضة التابعة لها وكانت تمتلك سابقاً حصة 22.69% في أرامكس من خلال مجموعة موانئ أبوظبي.

وفي يناير قالت كيو لوجيستكس إنها ترغب في الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم أرامكس المتبقية التي لا تمتلكها بالفعل موانئ أبوظبي. وتقدم أرامكس خدمات لوجستية وخدمات نقل منها الشحن السريع المحلي والدولي براً وجواً وبحراً.

وقالت إيه.دي.كيو إنها قدمت عرض الاستحواذ من خلال كيو لوجيستكس القابضة بسعر ثلاثة دراهم (0.8169 دولار) للسهم، وسيجري الإعلان عن عدد الأسهم التي تم شراؤها في 28 مارس.

وتأسست «إيه.دي.كيو» في عام 2018 ولديها محفظة واسعة من الأصول، من بينها الاتحاد للطيران ومجموعة موانئ أبوظبي.