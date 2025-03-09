28 % نمواً في تأسيس الشركات بالمناطق الحرة بالدولة

نما الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية النشطة العاملة بالمناطق الحرة بالإمارات بنسبة 28 % بحوالي 48.5 ألف ترخيص جديد على مدار عام ليبلغ 224.5 ألف ترخيص بنهاية شهر فبراير الماضي مقارنة بالرصيد التراكمي للتراخيص المسجل بنفس الفترة من العام الماضي 2024 بحوالي 176 ألف ترخيص.

واستحوذت المناطق الحرة بذلك على قرابة 23 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص النشطة المسجلة في الإمارات حتى الشهر المنقضي من عام 2025.

وبشكل عام تظهر البيانات الزمنية للتراخيص التجارية المدرجة بالسجل الاقتصادي الوطني عن المناطق الحرة بالإمارات نموها بأكثر من 150 % على مدار السنوات الأربعة الأخيرة، مقارنة برصيدها التراكمي المسجل بحوالي 90 ألف ترخيص بنفس الفترة من 2021، وتوضح توزيع نوعيات وأنماط الشركات بأن مناطق الأعمال الحرة بالإمارات أصبحت بيئة مثالية لتأسيس المشاريع، واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات المتطورة، إلى جانب الكثير من مشاريع الابتكار والتكنولوجيا المتطورة وصناديق الاستثمار والعملات الرقمية إلى جانب أنشطة متعددة للشركات المحلية وأصحاب المشاريع الصغيرة من رواد الأعمال المحليين.

من جهة أخرى، أظهرت مؤشرات توزيع التراخيص أن المناطق الحرة والاستثمارية العاملة في إمارة دبي وعددها 15 منطقة حرة واستثمارية كانت ذات الحصة الأكبر من تراخيص المناطق الحرة بالدولة، بما يوازي 54 % من إجماليها وبلغ الرصيد التراكمي لها 121.3 ألف ترخيص نهاية فبراير المنقضي، وبارتفاع على أساس شهري بلغ 2300 ترخيص جديد مقارنة بشهر يناير من العام الجاري، فيما نمت بنسبة 26 % وبقرابة 25 ألف ترخيص جديد عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت رصيد تراكمي تجاوز 97 ألف ترخيص فبراير 2024.

وتحديداً كانت في صدارة المناطق الأكثر استحواذاً على تراخيص الشركات الحرة بإمارة دبي كلاً من؛ واحة دبي للسيلكون ومركز دبي للسلع المتعددة و«ميدان» ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي «جافزا» وسلطة دبي للتطوير ومركزي دبي المالي العالمي والتجاري وغيرها.