تراجع صافي أرباح لوفتهانزا خلال العام الماضي

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا جروب، اليوم الخميس، تراجع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي إلى 4ر1مليار يورو، مقابل 7ر1 مليار يورو في العام السابق. في الوقت نفسه بلغت أرباح تشغيل المجموعة بعد حساب الضرائب والفوائد 6ر1 مليار يورو مقابل 7ر2 مليار يورو في العام السابق.

وزادت إيرادات لوفتهانزا جروب العام الماضي بنسبة 6% سنويا إلى 6ر37 مليار يورو، في حين ارتفع عدد ركابها بنسبة 7% إلى أكثر من 130 مليون راكب.

وتتوقع الشركة ارتفاعا بسيطا في أرباحها بعد حساب الضرائب والفوائد خلال العام المالي الحالي. كما تعتزم الشركة زيادة عدد مقاعد طائرات الركاب لديها بنسبة 4% تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعني توقع زيادة الإيرادات.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن برنامجها للتعافي مازال يساهم في تحسين أرباح لوفتهانزا أيرلاينز. ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج العام المقبل تأثيرا إجماليا بقيمة 5ر1 مليار يورو في أرباحها بعد حساب الضرائب والفوائد ثم 5ر2 مليار يورو في عام 2028.

ومن المنتظر أن يقترح مجلس الإشراف والمجس التنفيذي للشركة على الجمعية العمومية العادية صرف توزيعات نقدية بمعدل 30ر0 يورو للسهم عن نتائج العام المالي الماضي.