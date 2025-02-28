94 % حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شركات الإمارات

أكدت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وفرت البيئة الجاذبة والمناخ المناسب لرواد الأعمال والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 94% من إجمالي الشركات العاملة في أسواق الإمارات.

وأشارت المزروعي، خلال جلسات مبادرة «100 شركة من المستقبل» ضمن فعاليات «إنفستوبيا 2025»، إلى أن الشباب الإماراتي تمكن من تأسيس 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2024، كما توجد أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة في الدولة، وهو ما أسهم في حصول الإمارات على أفضل وجهة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم في العام 2024، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال العالمي (GEM) لعام 2023-2024 للسنة الثالثة على التوالي، متفوقةً في مؤشرات رئيسية مثل التمويل وسهولة دخول السوق والدعم الحكومي.

وأضافت أن تنمية ريادة الأعمال الوطنية توجه استراتيجي للدولة تقوده وزارة الاقتصاد، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي، والعالمي، والمؤسسات الأكاديمية، والبحثية.

مبادرات

واستعرضت علياء المزروعي، خلال جلسات مبادرة «100 شركة من المستقبل» مبادرات المنظومة الجديدة لريادة الأعمال في الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارات وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العقد المقبل، ومن أبرز المبادرات «صندوق ريادة» والذي يهدف إلى توفير مخصصات مالية بقيمة تبلغ 300 مليون درهم لدعم المشاريع الريادية، ومبادرة «مجلس الإمارات لريادة الأعمال» الرامية إلى توحيد التوجهات الوطنية لتعزيز نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وأوضحت المزروعي أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» أصبحت واحدة من الأدوات المهمة والمُمكّنات المحفزة لنمو الاقتصاد الجديد لدولة الإمارات، حيث تهدف المبادرة إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في القطاعات الرئيسية لاقتصاد المستقبل، وتحفيزها على التوسع بالأسواق الخارجية.

100 شركة

من جانبها، أكدت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، أن شركات مبادرة «100 شركة من المستقبل» من أولى الجهات التي حصلت على ختم «مشروع أثر مستدام» الخاص بمجرى، والذي يُكرّم المؤسسات لالتزامها بالاستدامة وتأثيرها الاجتماعي الإيجابي. وأشارت إلى ارتفاع الطلبات في مجالي الاستدامة والبيئة بنسبة 43% جاءت من الشركات الناشئة ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل»، مما يعكس نضج النظام البيئي لهذه الشركات، وتوافقها مع «الأجندة الوطنية الخضراء - 2030» لدولة الإمارات.

وتضمن برنامج مبادرة «100 شركة من المستقبل» تنظيم 15 جلسة بمشاركة 48 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين رفيعي المستوى، وتمحورت النقاشات حول موضوعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا والابتكار، ومستقبل قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستراتيجيات الاستثمارية المبتكرة ودورها في توسع أعمال الشركات في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وأهمية الابتكار والتكنولوجيا في النماذج التمويلية، وآليات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.

6 اتفاقيات شراكة

وقعت مبادرة «100 شركة من المستقبل» 6 اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية ومسرعات الأعمال والشركات.

شهد التوقيع علياء المزروعي. ووقع الاتفاقيات عن مبادرة «100 شركة من المستقبل» عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن جانب الشركاء ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام نيابة عن مسرعة in5؛ والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي؛ وأنطوني أوسوليفان، الشريك الإداري لشركة «إرنست آند يونغ – الإمارات»؛ ووليد منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «ميدل إيست فنتشر بارتنزر»؛ وحسن الفارسي، عضو مجلس إدارة شركة «أوراسيا كابيتال».

خطة مهمة

وقال ماجد السويدي: «تجسد شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد خطوة مهمة نحو تعزيز إسهامات مجتمعنا الرائد في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يضمن نمواً مستداماً للابتكارات ذات الأثر العالمي الملموس».

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: « يسعدنا التعاون مع وزارة الاقتصاد كشريك مسرّع لمبادرة 100 شركة من المستقبل. وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في مجال الابتكار وريادة الأعمال ستسهم شراكتنا في تمكين الجيل القادم من المبتكرين ورواد الأعمال، من خلال تزويدهم بالأدوات والموارد والخبرات اللازمة لدفع التغيير الإيجابي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل اقتصادنا».

كما شهدت علياء المزروعي توقيع اتفاقيتين إضافيتين بين شركتين من الشركات المصنفة ضمن دورة العام الحالي من مبادرة «100 شركة من المستقبل» من جهة، وبين شركات ومراكز أبحاث عالمية من جهة أخرى، حيث تم التوقيع برعاية المبادرة.