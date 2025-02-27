ارتفاع أرباح كانتاس الأسترالية للطيران خلال النصف الأول

أعلنت شركة الطيران الأسترالية كانتاس اليوم الخميس ارتفاع أرباحها القابلة للتوزيع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي إلى 923 مليون دولار أسترالي (579 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي التي سجلت أرباحا بقيمة 873 مليون دولار أسترالي.

وقالت الشركة إن الخطوط المحلية والدولية الخاصة بها وبشركة جيت ستار التابعة لها حققت زيادة في الربحية مع ارتفاع عدد الركاب بنسبة 10% تقريبا.

ولأول مرة منذ العام المالي 2019 ستصرف كانتاس توزيعات نقدية للمساهمين، حيث قررت صرف توزيعات أساسية بقيمة 250 مليون دولار وتوزيعات خاصة بقيمة 150 مليون دولار.

في الوقت نفسه كشفت فانيسا هدسون الرئيسة التنفيذية للشركة عن برامج لتحديث أطقم قمرات الطائرات حيث سيبدأ بتحديث شامل لقمرات 42 طائرة من بين 737 طائرة يضمها أسطول الشركة.

وقالت هدسون إنه عندما يكون الأداء قويا يمكن "لنا الاستثمار في عملائنا وموظفينا، بما في ذلك برامج تجديد الأسطول والقمرات بالكامل".

وتتوقع الشركة استمرار الطلب القوي على السفر الجوي خلال النصف الثاني من العام المالي.

كما تتوقع كانتاس نمو إيرادات فرعها المحلي بما بين 3 و5% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، في حين تتوقع استقرار إيرادات فرعها الدولي.

وأشارت الشركة إلى تحقيق أرباح تشغيل قبل حساب الضرائب خلال النصف الأول بقيمة 385ر1 مليار دولار بزيادة قدرها 140 مليون دولار عن العام الماضي. وزادت الإيرادات من 127ر11 مليار دولار إلى 129ر12 مليار دولار خلال الفترة نفسها.