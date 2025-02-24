علي بابا تعتزم استثمار 52 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

قالت مجموعة علي بابا الصينية القابضة اليوم الاثنين إنها تعتزم استثمار ما لا يقل عن 380 مليار يوان (52.44 مليار دولار) في بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كانت علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية، قالت إنها لديها خطط للاستثمار في القطاع خلال الإعلان عن نتائج أعمالها يوم الجمعة لكنها لم تذكر رقما محددا حينها.

وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 280.15 مليار يوان للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين بشكل طفيف.

وقالت الشركة إن إجمالي مبلغ الاستثمار يتجاوز إنفاق الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية على مدار العقد الماضي.

وبدأت الشركة العام الحالي في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي في الصين حيث اجتذبت مستثمرين بصفقات تجارية استراتيجية. وارتفع سهمها بأكثر من 68 بالمئة هذا العام حتى أحدث التداولات.

كانت رويترز قد ذكرت في يناير أن شركات صينية أخرى تستثمر أيضا في القطاع، حيث خصصت بايت دانس المالك الصيني لتطبيق تيك توك، أكثر من 150 مليار يوان في الإنفاق الرأسمالي لهذا العام سيتركز معظمه على الذكاء الاصطناعي وفقا لمصادر مطلعة.