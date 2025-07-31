700 مليون مستخدم أسبوعياً لـ «تشات جي.بي.تي» والشركة تجني مليار دولار شهرياً

ذكرت صحيفة «ذي إنفورميشن» نقلاً عن مصدر أن شركة أوبن إيه.آي مطورة تشات جي.بي.تي زادت إيراداتها للمثلين تقريباً في الأشهر السبعة الأولى من العام، لتصل الإيرادات السنوية إلى 12 مليار دولار.

وذكر التقرير أن المبلغ يعني أن أوبن إيه.آي تجني مليار دولار شهرياً، مضيفاً: إن الشركة لديها حوالي 700 مليون مستخدم نشط أسبوعياً لمنتجات تشات جي.بي.تي التي يستخدمها كل من المستهلكين والعملاء من الشركات.

وأضافت الصحيفة: إن الشركة المدعومة من مايكروسوفت قد رفعت من توقعاتها لاستنفاد السيولة النقدية إلى ما يقرب من ثمانية مليارات دولار في عام 2025، بزيادة مليار دولار عن الاستنفاد النقدي الذي توقعته في وقت سابق من العام.