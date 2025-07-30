«تسلا» تشتري بطاريات من «إل جي» بقيمة 4.3 مليارات دولار

وقعت شركة «تسلا» اتفاقاً بقيمة 4.3 مليارات دولار للتزود ببطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) من شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» (LG Energy Solution)، وفقاً لشخص مطلع على المسألة، وهو ثاني اتفاق تعاون هذا الشهر بين «تسلا» وشركة من كوريا الجنوبية.

ستنتج البطاريات في مصانع «إل جي إنرجي» داخل الولايات المتحدة، لكنها لن تستخدم في السيارات، بل ستخصص لأنظمة تخزين الطاقة، بحسب الشخص المطلع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه لم يتم الإعلان عن الاتفاق بعد.

اتفاقات جديدة مع «تسلا»

تأتي الصفقة بعد اتفاق أبرمته «تسلا» هذا الشهر مع شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بقيمة 16.5 مليار دولار لتصنيع أشباه موصلات تستخدم في الذكاء الاصطناعي. أما «إل جي إنرجي»، فتسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز حضورها في سوق تخزين الطاقة الأمريكية، فيما تخطط لتوسيع إنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم في مصنعها المشترك مع «جنرال موتورز» بولاية تينيسي.

كانت «إل جي إنرجي سوليوشن» أعلنت في إفصاح تنظيمي أنها وقعت عقداً بقيمة 5.9 تريليونات وون (نحو 4.3 مليارات دولار) لتوريد بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم إلى الخارج على مدى ثلاث سنوات، ابتداءً من أغسطس 2027، من دون أن تكشف عن هوية العميل أو كيفية استخدام المنتجات.

ورفضت الشركة الإدلاء بأي تصريح إضافي، مشيرة إلى ارتباطها باتفاقية سرية. كما لم تستجب «تسلا» لطلب للتعليق.

تراجعت أسهم الشركة الكورية الجنوبية بنسبة وصلت إلى 2.4% يوم الأربعاء، بعدما أقدم المستثمرون على بيع أسهمهم لجني الأرباح التي حققوها من الارتفاعات السابقة، قبل أن يعوض السهم جزءاً من خسائره لاحقاً.

اتفاق «LG» و«تسلا»

أضافت «إل جي إنرجي» في الإفصاح: إن العقد يتضمن خياراً لتمديد فترة التوريد حتى سبع سنوات إضافية، وزيادة الكميات المتفق عليها بناءً على مشاورات مع العميل.

في غضون ذلك، تسابق شركات البطاريات الكورية الجنوبية الزمن لتطوير بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم نظراً لانخفاض كلفتها وقدرتها على تعزيز كثافة الطاقة في المناخات الباردة، ما يعزز تنافسيتها أمام الشركات الصينية. وكانت «إل جي إنرجي» قد بدأت إنتاجها الخاص في مصنعها بولاية ميشيغان في مايو الماضي.

من جانبها أعلنت «سامسونغ» يوم الإثنين عن توقيع اتفاق مع «تسلا» بقيمة 22.8 تريليون وون يمتد حتى نهاية عام 2033 لتصنيع شرائح إلكترونية. ومن المقرر أن يتولى مصنع جديد في مدينة تايلور بولاية تكساس إنتاج شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة «AI6» الخاصة بـ«تسلا»، وفقاً لما أعلنه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على منصة «إكس»، مؤكداً ما ورد في تقرير نشرته «بلومبرغ».