سامسونج تفوز بأكبر طلبية شرائح إلكترونية بـ 16 مليار دولار

تمكنت سامسونج من الحصول على طلبية أشباه موصلات بقيمة 8ر22 تريليون وون (5ر16 مليار دولار أمريكي) من عميل رئيسي لم يكشف عنه، مما يمثل أكبر طلبية شرائح إلكترونية تفوز بها الشركة على الإطلاق، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليو الاثنين.

وكشفت الشركة عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية في بيان دوري أن عقد تصنيع الرقائق هذا من المقرر أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر 2033، ولم تكشف سامسونج عن هوية العميل أو تفاصيل الصفقة، مشيرة إلى سرية العمل.

وستمثل هذه الطلبية حوالي 6ر7% من إجمالي إيرادات سامسونج العام الماضي وستكون أكبر عقد لتصنيع الشرائح تفوز به الشركة على الإطلاق.

ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة دفعة كبيرة لقسم تصنيع الرقائق في سامسونج، والذي تخلف عن الرائدة في الصناعة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وفقا ليونهاب.

وعقب الإعلان، ارتفعت أسهم سامسونج بنسبة 43ر2%.