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أعمال

سيمنز تحقق أرباحاً أفضل من المتوقع في الربع الأخير من 2024

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رويترز

أعلنت شركة سيمنز اليوم الخميس تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي رغم استمرار الصعوبات في أعمال التشغيل الآلي للمصانع.

وشهدت الشركة الألمانية "انخفاضا كبيرا" في إيرادات أعمال التشغيل الآلي للمصانع، والتي تقدم البرمجيات الصناعية وأنظمة التحكم، خلال الربع الأخير من العام في جميع المناطق باستثناء الأمريكتين.

ونتيجة لذلك الانخفاض أشارت سيمنز في نتائجها إلى تراجع الأرباح من الأنشطة الصناعية ثمانية بالمئة إلى 2.52 مليار يورو (2.63 مليار دولار)، متجاوزة التقديرات البالغة 2.44 مليار يورو.

وارتفعت الإيرادات ثلاثة بالمئة إلى 18.35 مليار يورو متجاوزة التوقعات البالغة 18.02 مليار يورو، كما جاءت الطلبيات أعلى من المتوقع رغم تراجعها على أساس سنوي.

وتأثرت الشركة بشكل خاص بالتباطؤ في الصين وألمانيا وتراجع الاستثمارات في كلا البلدين.