شركة بلتون تُمول استاد الأهلي المصري ومدينته الرياضية

أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، توقيع مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل المشترك مع شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت لتمويل إنشاء استاد الأهلي المصري والمدينة الرياضية الملحقة به في مدينة الشيخ زايد بقيمة أربعة ملايين جنيه مصري.

وقالت بلتون في بيان إن هذا المشروع، الذي يُطلق عليه مشروع القرن، من أكبر المشاريع الرياضية والترفيهية في مصر.

وسيضم المشروع ملعبا يسع 42 ألف متفرج بالإضافة إلى مستشفى رياضي ومتحف رياضي وجامعة ومدرسة رياضية متخصصة وفندق مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية والإقليمية.

وتتولى بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب دور المستشار المالي الحصري لشركة القلعة الحمراء في التطوير والحصول على تمويل لمشروع القرن للنادي الأهلي، في إطار التزامها بدعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز النمو الاقتصادي.

وقال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم "تجسد هذه الشراكة التزامنا العميق بتمويل المشاريع التحولية التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنمية المجتمعات.

وأضاف "مشروع القرن سيسهم في إعادة تعريف البنية التحتية الرياضية في مصر ويعزز مكانتها الإقليمية والعالمية. نحن فخورون بالانضمام إلى هذا المشروع البارز والمساهمة في تحقيقه".

وقال محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت "يمثل استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية نقلة نوعية على ساحة الاستثمار الرياضي في مصر، لتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية الإقليمية والعالمية".

وتابع "نفخر بالتعاون مع مجموعة بلتون كشريك استراتيجي في هذا المشروع لتطوير المدينة الرياضية الجديدة التي ستكون مركزا عالميا لجميع مشجعي الرياضة في مصر".