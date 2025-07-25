"بوما" تصدر تحذيراً بشأن الأرباح وتتوقع خسارة في العام بأكمله





خفضت شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية توقعاتها للعام بأكمله بشكل حاد يوم الخميس بعد ربع ثان مخيب للآمال، محذرة من أنها حاليا تتوقع تسجيل خسارة بدلا من ربح كان متوقعا في السابق.

وقالت الشركة إنها حاليا تتوقع نتيجة تشغيل سلبية (الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب) في عام 2025، على عكس توقعاتها السابقة بتحقيق ربح يتراوح بين 445 مليون يورو (523 مليون دولار) و 525 مليون يورو.

وعزت بوما أسباب هذه المراجعة إلى مبيعات أضعف من المتوقع في الأسواق الرئيسية، وتأثيرات العملة غير المواتية، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، والتكاليف المرتبطة بإجراءات التوفير المخطط لها.

وردا على ذلك، قالت بوما إنها ستخفض خطط الاستثمار، حيث ستقلص النفقات الرأسمالية بمقدار 50 مليون يورو لتصل إلى 250 مليون يورو.

وفي الربع الثاني، شهدت الشركة أداء أضعف في أسواقها الرئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين الكبرى. وانخفضت الإيرادات المعدلة حسب العملة بنسبة 2% لتصل إلى ما يزيد قليلا عن9ر1 مليار يورو، بينما تراجعت المبيعات بنسبة تصل إلى 3ر8 % دون تأثيرات العملة.