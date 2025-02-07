بورشه الألمانية ستواصل توزيع الأرباح رغم التكاليف المرتفعة

تعتزم شركة بورشه الألمانية، التابعة لعلامة فولكسفاغن لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، الحفاظ على توزيعات الأرباح عند نفس مستوى العام الماضي على الرغم من التكاليف المرتفعة المرتبطة بالجهود المبذولة لتحسين الربحية.

وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية في بيان لها مساء الخميس إنه، بعد الموافقة النهائية من مجلس الإشراف، ستقترح الحفاظ على توزيع الأرباح عند نفس المستوى تقريبا في الاجتماع العام السنوي.

وفي عام 2023، وزعت بورشه كوبون نقدي بواقع 31ر2 يورو (40ر2 دولار) للسهم.

وتخطط بورشه لمواجهة التحديات المستمرة عبر مجموعة من التدابير المكلفة. حيث تضخ الشركة، التي تتخذ من شتوتجارت مقرا لها، استثمارات كبيرة هذا العام لتطوير سيارات جديدة بمحركات احتراق داخلي أو محركات هجينة قابلة للشحن.