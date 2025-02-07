أمازون تخيب آمال المستثمرين وارتفاع المبيعات في الربع الرابع

خيبت أمازون آمال السوق المالي بتوقعاتها للربع الحالي يوم أمس الخميس، حيث انخفضت اسهمها بأكثر من 3% في التداولات بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة.

وتجاوزت أكبر شركة لتجارة تجزئة عبر الإنترنت في العالم توقعات الخبراء في أرقامها الرئيسية للربع الخاص بعيد الميلاد "الكريسماس".

وفي الربع الرابع من عام 2024، ارتفعت المبيعات الصافية بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 8ر187 مليار دولار.

وارتفع الربح ليقترب من الضعف ليصل إلى 20 مليار دولار. كما ارتفعت الإيرادات من قسم السحابة لـ"خدمات أمازون ويب"، الذي يستفيد من ازدهار الذكاء الاصطناعي، بنسبة 19% إلى 8ر28 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات.

ومع ذلك، توقعت أمازون أن تتراوح المبيعات الصافية للربع الحالي بين 151 مليار دولار و5ر155 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أكثر من 158 مليار دولار.

وأشارت أمازون إلى أن قوة الدولار ستجعل إيرادات الأعمال الدولية تبدو أقل.