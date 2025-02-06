12.2 % نمو مبيعات «سوزوكي موتور»

سجلت شركة «سوزوكي موتور» اليابانية للسيارات ارتفاع الأرباح في فترة الأشهر التسعة من أبريل إلى ديسمبر 2024 مقابل نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافي الدخل للشركة 311.7 مليار ين (2.046 مليار دولار) أو 161.56 يناً للسهم مقابل 237.12 مليار ين أو 122.47 يناً للسهم العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة لنفس الفترة 11.7 % إلى 4283 مليار ين من 3834 مليار ين العام الماضي.

وفي حين ارتفعت مبيعات السيارات بواقع 12.2 % تراجعت مبيعات الأعمال البحرية بواقع 5.1 %، ونمت أعمال الدراجات النارية بواقع 11 % في نفس الفترة.