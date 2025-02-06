ارتفاع أرباح سيمنس هيلثنيرز الألمانية في الربع الأول

أعلنت شركة سيمنس هيلثنيرز الألمانية للتكنولوجيا الطبية، اليوم الخميس، ارتفاع إيراداتها وأرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في الوقت الذي أبقت فيه على توقعاتها للعام المالي ككل.

وقالت الشركة إن صافي أرباح الربع الأول زاد بنسبة 11% إلى 478 مليون يورو، مقابل 432 مليون يورو خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد 42ر0 يورو، مقابل 0ر39، أي ارتفاع نسبته 10% عن العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، زادت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بنسبة 11% إلى 822 مليون يورو مقابل 742 مليون يورو خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

وبلغ هامش أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد 15% مقابل 3ر14% خلال العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة ربع السنوية بنسبة 9ر5% إلى 48ر5 مليارات يورو مقابل 18ر5 مليارات يورو في العام الماضي.

وبالنسبة للعام المالي الحالي ككل تتوقع الشركة تحقيق أرباح تتراوح بين 35ر2 و50ر2 يورو للسهم الواحد.