فورد تخسر 1.4 مليار دولار في قطاع السيارات الكهربائية

أعلنت شركة فورد الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات الأربعاء عن خسارة فصلية تشغيلية بلغت نحو 4ر1 مليار دولار في قطاع السيارات الكهربائية.

ومع ذلك، كان هذا تحسنا قدره 180 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.

ويأمل جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، في تغيير مسار الأمور من خلال الطرازات الكهربائية المطورة حديثا. وقال فارلي لمحطة "سي إن بي سي" الأمريكية إن هذه السيارات ستدخل السوق في السنوات القادمة.

وبفضل المبيعات القوية للمركبات ذات محركات الاحتراق والمركبات التجارية، تمكنت فورد من تحقيق أرباح بقيمة 8ر1 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2024. وفي العام السابق، كانت قد سجلت خسارة بنحو 500 مليون دولار في الربع نفسه.

وانخفضت أسهم فورد بحوالي 5% في بعض الأحيان في تعاملات ما بعد ساعات التداول الأمريكية. وتوقعت المجموعة انخفاضا في الأرباح التشغيلية المعدلة إلى ما بين 7 مليارات دولار و5ر8 مليارات دولار للسنة المالية الحالية، انخفاضا من 2ر10 مليارات دولار في عام 2024. وكان محللون يتوقعون أكثر من ذلك.