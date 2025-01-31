زيادة أرباح أبل الفصلية رغم انخفاض مبيعات آيفون

أعلنت شركة أبل عن زيادة في الأرباح في الربع المالي المهم خلال موسم عيد الميلاد "الكريسماس" رغم انخفاض مبيعات آيفون.

وكانت زيادة مبيعات أجهزة ماك وآيباد والخدمات كافية لتعويض انخفاض مبيعات آيفون، وفقا للتقرير الفصلي الذي نشرته الشركة الأمريكية يوم الخميس.

وارتفع صافي ربح أبل بنسبة 7% ليصل إلى 6ر36 مليار دولار أمريكي، رغم تراجع مبيعات آيفون من 7ر69 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 إلى 69.14 مليار دولار في نفس الربع من العام التالي. وكان المحللون يتوقعون حوالي 71 مليار دولار في المتوسط.

وتركز أبل بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي في الجيل الجديد من آيفون الذي تم إصداره في الخريف. ومع ذلك، فإن الميزات الجديدة ستتاح تدريجيا. وفي أوروبا، لن تصل العديد من هذه الميزات إلى المستخدمين قبل أبريل المقبل.

ومن ناحية أخرى، حققت مبيعات ماك أداء أفضل بكثير مما كان يتوقعه المحللون. وارتفعت المبيعات من 8ر7 مليارات دولار إلى 99ر8 مليارات دولار. وكان المحللون يتوقعون أن تكون المبيعات أقل من 8 مليارات دولار. كما شهدت مبيعات آيباد زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 7 مليارات دولار إلى حوالي 8 مليارات دولار.

ونمت مبيعات الخدمات، التي تشمل الإيرادات من متجر التطبيقات وعروض الاشتراك الخاصة بشركة أبل، من 1ر23 مليار دولار في العام الماضي إلى 34ر26 مليار دولار.

وبشكل عام، ارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 4% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 3ر124 مليار دولار.

وانخفضت أسهم أبل قليلا في تداولات ما بعد الإغلاق في الولايات المتحدة، وهو ما قد يكون ناتجا عن تراجع مبيعات آيفون وأيضا بسبب تباطؤ الأعمال في منطقة الصين. حيث تراجعت المبيعات هناك بنسبة 11% لتصل إلى 5ر18 مليار دولار، وهو أقل من توقعات المحللين.

وتواجه أبل المزيد من المنافسة من مزودي الهواتف الذكية الصينيين في هذه السوق الكبيرة.