شركة إنتل تعلن عن توقعات ضعيفة لإيرادات الربع الحالي

أعلنت شركة إنتل، صانعة الرقائق الأمريكية التي تعاني من صعوبات، يوم ألأمس الخميس عن توقعات ضعيفة للإيرادات للربع الحالي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين.

وتتوقع إنتل، التي ما زالت تبحث عن مدير تنفيذي دائم بعد مغادرة بات جيلسنجر في ديسمبر الماضي، أن تتراوح الإيرادات بين 7ر11 مليار دولار و 7ر12 مليار دولار للربع الحالي. في حين كان المحللون يتوقعون حوالي 9ر12 مليار دولار في المتوسط.

وكانت إنتل تهيمن في وقت من الأوقات على سوق أشباه الموصلات، لكنها تعاني منذ سنوات.

وفي المقابل، أصبحت شركة نفيديا، التي كانت في يوم من الأيام منافسا أصغر متخصصة في بطاقات الرسومات، واحدة من أبرز الأسماء في الصناعة بفضل أنظمة الرقائق المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي.

كما تواجه إنتل ضغوطا متزايدة في أعمالها التقليدية، مثل معالجات الحواسيب الشخصية والرقائق الخاصة بمراكز البيانات.